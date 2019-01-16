Экономика

12:51 16.01.2019

НБУ считает "сплит" ключевой целью 2019 года

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НБУ считает "сплит" ключевой целью 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) считает ключевой целью 2019 года принятие законопроекта №2413 "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг" ("сплите".)

"Текущий год должен быть посвящен следующему важному шагу, без которого финансовая стабильность не только в пределах банковского сектора, а в пределах всей финансовой системы, невозможна. Речь идет о "сплит", в котором будущее небанковского финансового сектора", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе публичного отчета за 2018 год, презентации планов на 2019 год в среду.

По его словам, принятие Верховной Радой законопроекта о "сплит" стало одним из структурных маяков новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и предпосылкой укрепления финансового сектора.

"Ведь это позволит привести небанковский финансовый рынок в соответствие с европейскими стандартами, повысит качество работы финансовых компаний и защиту потребителей финуслуг, а также создаст условия для прихода на этот рынок новых иностранных игроков", - подчеркнул глава НБУ.

Теги: #сплит #нбу
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