НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) трансформирует внутреннюю структуру, чтобы обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые в рамках проекта "сплит" с 1 июля 2020 перейдут к нему от Нацкомфинуслуг.

На сайте НБУ в понедельник сообщается, что созданы два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке "Монетарная стабильность" и надзора за страховым рынком в блоке "Пруденциальный надзор".

До 1 июля 2020 эти подразделения будут заниматься разработкой предложений Нацбанка к законодательным инициативам, нормативно-правовым актам и процессам, которые будут способствовать эффективной правопреемственности функций от Нацкомфинуслуг.

После 1 июля 2020 года департамент надзора за страховым рынком будет отвечать за осуществление пруденциального надзора за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками, а департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений – за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов по вопросам регулирования небанковского финансового рынка.

Кроме того, была обновлена действующая структура Национального банка. Так, в структуре департамента надзора за финансовыми учреждениями (ранее - департамент банковского надзора) создано управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и управление надзора за финансовыми компаниями. В структуре департамента выездных проверок (ранее - департамент выездных проверок банков) создано управление проверок небанковских финансовых учреждений .

Кроме того, была полностью обновлена структура департамента лицензирования, которая отныне будет состоять из четырех управлений: лицензирования кредитных учреждений, лицензирования страховых компаний, управления лицензирования финансовых компаний и экспертно-аналитического управления, а также отдела лицензирования платежных услуг.

Согласно сообщению, в ближайшее время будут объявлены конкурсные отборы на руководящие должности в созданных подразделениях и подбор на вакантные должности, которые появились в результате внесения изменений в организационную структуру Национального банка.