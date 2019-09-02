Зеленский поручил до 1 октября принять закон о "сплите"

Президент Украины Владимир Зеленский обязал обеспечить принятие до 1 октября закон о "сплите" - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.

"Принять закон …, который предусматривает распределение функций между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку – сплит. Срок – до 1 октября 2019 года", – сказал глава государства в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Он указал, что ответственными являются спикер Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщалось, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении.

Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование компаний по управлению активами и негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.