Экономика

09:12 26.08.2019

Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере - претендент на главу профильного комитета

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Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере - претендент на главу профильного комитета

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в числе первых в финансовой сфере подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом "сплите", сообщил претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

"Еще один законопроект (среди первых - ИФ) – "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"...В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.

Как сообщалось, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (законопроект о "сплите") №2413а.

Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала этот законопроект в первом чтении.

Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", фунций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Полный текст интервью претендента на главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева будет опубликован в ленте новостей и на сайте "Интерфакс-Украина".

Теги: #верховная_рада #гетманцев #сплит
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