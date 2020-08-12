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07:45 12.08.2020

Tesla проведет сплит акций из расчета 5:1

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Tesla проведет сплит акций из расчета 5:1

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы сделать бумаги компании более доступными для ее сотрудников, а также инвесторов.

"Каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему бумагу компании после закрытия рынка 28 августа", - говорится в пресс-релизе Tesla.

Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Бумаги Tesla, которые торгуются публично с 2010 года, подорожали более чем в три раза с начала текущего года, что сделало компанию самым дорогим в мире автопроизводителем. За последние 12 месяцев их стоимость взлетела почти в 6 раз.

Глава Tesla Илон Маск ранее в этом году написал в Twitter, что считает цену акций компании "слишком высокой". Он также говорил о том, что акционерам следует обсудить возможность сплита акций Tesla на годовом собрании акционеров. Это собрание было отложено до сентября из-за пандемии коронавируса.

Рост стоимости акций Tesla обусловлен, в частности, тем, что компания в прошлом году начала производство своих седанов Model 3 на новом предприятии в Китае. Это частично компенсировало потери производства, связанные с вынужденной приостановкой в марте ее американского завода, находящегося в районе Сан-Франциско, из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, в этом году Tesla начала продажу электрического кроссовера Model Y, и еще до пандемии набрала портфель заказов, который позволил ей сохранять устойчивые продажи в период, когда потенциальные покупатели сидели дома из-за действовавших ограничений.

Tesla планирует строительство своего первого европейского предприятия, которое будет находиться около Берлина, а также намерена построить еще один завод в США - в Остине (штат Техас).

В последние четыре квартала Tesla остается на прибыльном уровне.

В июле о сплите акций из расчета 4:1 объявила Apple Inc. Эта практика в прошлом активно использовалась компаниями при подъеме стоимости акций выше $100 за бумагу, однако после кризиса доткомов 2000 года она стала менее популярной. В этом году лишь три компании из индекса S&P 500, включая Apple, объявили о таких планах. Для сравнения: в 1997 году их число составило 102, а, например, в 2016 году - 7, свидетельствуют данные Charles Schwab.

Сплит акций не меняет стоимость компании, хотя обычно способствует краткосрочному росту цены акций. Такой шаг обычно предпринимается с целью расширения круга потенциальных инвесторов за счет тех, кого, возможно, отпугивает слишком высокая цена.

На дополнительных торгах во вторник акции компании выросли в цене на 6,5% - до $1464.

Теги: #сша #tesla_inc #сплит #акции
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