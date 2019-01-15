VW и Ford создают альянс для разработки автофургонов и пикапов

Volkswagen AG (VW) и Ford Motor Co. объявили о создании альянса для разработки грузовых фургонов и пикапов, который, как ожидается, позволит компаниям улучшить конкурентоспособность в эру быстрых изменений в отрасли.

Кроме того, автопроизводители договорились рассмотреть возможности для сотрудничества в сфере самоуправляемых автомобилей и электромобилей.

В совместном заявлении двух компаний отмечается, что VW и Ford намерены выпустить пикап среднего размера для глобального рынка в 2022 году, а позднее представить коммерческие грузовые фургоны в Европе.

"Альянс увеличит масштаб и эффективность операций, а также позволит компаниям разделить между собой инвестиции в архитектуру автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

VW и Ford ожидают, что их сотрудничество в сфере разработки грузовых фургонов и пикапов начнет положительно сказываться на операционной прибыли с 2023 года.

Обе компании заявили, что готовы к рассмотрению дополнительных программ сотрудничества в будущем.

"Со временем этот альянс поможет обеим компаниям увеличить стоимость, - заявил гендиректор Ford Джим Хэкетт. - Он не только будет способствовать существенному повышению производительности и улучшению состояния обеих компаний, но и даст нам возможность сотрудничать в сфере формирования следующей эры мобильности".

В пресс-релизе отмечается, что создание альянса не предусматривает обмена акциями между VW и Ford. Управлять альянсом будет совместный комитет во главе с Дж.Хэкеттом и гендиректором VW Гербертом Диссом, в который войдут топ-менеджеры обеих компаний.

Акции VW на торгах во вторник прибавляют в цене 0,4%, Ford - теряют 1,8%.