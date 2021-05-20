Green Deal

18:55 20.05.2021

Ford создает СП с SK Innovation для выпуска электромобильных аккумуляторов в США

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Ford создает СП с SK Innovation для выпуска электромобильных аккумуляторов в США

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. и южнокорейская SK Innovation Co. создадут совместное предприятие (СП), которое займется производством аккумуляторов для электромобилей в США. Компании подписали договор о намерениях, говорится в пресс-релизе Ford.

СП, получившее название BlueOvalSK, будет выпускать не только аккумуляторы, но и сопутствующие компоненты. Партнеры рассчитывают, что к середине текущего десятилетия компания сможет ежегодно производить аккумуляторы совокупной ёмкостью порядка 60 ГВт-час.

Руководство Ford полагает, что для выполнения поставленных целей компании придется построить два новых предприятия по выпуску батарей в Северной Америке. Соответствующее решение, однако, пока не принято, и дальнейшие планы в этом направлении будут объявлены позднее в текущем году, пишет Dow Jones.

Ford и SK Innovation также продолжают обсуждать будущую структуру владения СП.

Акции Ford прибавляют в цене 2,6% на торгах в четверг. Их стоимость выросла на 41% с начала текущего года.

Источник: Green Deal

Теги: #greendeal #электромобили #ford
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