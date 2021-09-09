Экономика

14:57 09.09.2021

Ford сократит 4 тыс. рабочих мест в Индии в рамках реструктуризации бизнеса

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Ford сократит 4 тыс. рабочих мест в Индии в рамках реструктуризации бизнеса

Американский автомобильный концерн Ford Motor Co. сократит около 4 тыс. рабочих мест в Индии в связи с реструктуризацией операций, говорится в сообщении компании.

Ford также прекратит производство автомобилей для продажи в стране. Компания остановит операции на автомобилестроительном заводе в городе Сананд к четвертому кварталу и на заводе по производству двигателей и автомобилей в городе Ченнаи ко второму кварталу 2022 года.

В сообщении компании отмечается, что она продолжит выпускать двигатели на экспорт и предоставлять клиентам сервисные услуги, а также осуществлять гарантийный ремонт. При этом штат компании в Индии останется вторым по размеру зарплат.

"В рамках нашего плана Ford+ мы принимаем тяжелые, но необходимые меры для достижения устойчивой прибыльности бизнеса в долгосрочной перспективе и распределения капитала для роста и повышения ценности в правильных сферах", - сказал главный исполнительный директор Ford Джим Фарли.

"Несмотря на существенные инвестиции в Индию, Ford понес операционные убытки в размере более $2 млрд за прошедшие 10 лет, и спрос на новые автомобили оказался намного слабее прогнозов", - отметил он.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,8%. За прошедшие три месяца они подешевели на 15,8%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 7%.

Теги: #ford #сокращение #индия
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