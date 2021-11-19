Ford намерен удвоить ежегодное производство электромобилей до конца 2023 года

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует производить 600 тыс. электромобилей в год к концу 2023 года, что в два раза превышает изначальные планы, сообщил генеральный директор компании Джим Фарли на своей странице в Твиттер.

«Мы подходим к этому так же, как создавали аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты от COVID-19. Чего бы это ни стоило, нужно найти способ, как это сделать. И это работает. В настоящее время мы планируем производить 600 тыс. электромобилей в год во всем мире до конца 2023 года. Это вдвое больше нашего первоначального плана», — написал Фарли.

Он также отметил стремление Ford Motor Co. стать вторым крупнейшим производителем электромобилей в мире в течение нескольких лет и в итоге занять лидирующие позиции.

Фарли в комментарии Automotive News добавил, что спрос на электромобили намного выше, чем ожидала компания, поэтому им «пришлось подходить иначе к планированию мощностей».

Как сообщалось, Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году и стать климатически нейтральной компаний не позднее 2050 года.

Инвестиции Ford в разработку электромобилей к 2025 году достигнут $30 млрд – это примерно на треть больше, чем прогнозировалось в начале текущего года. Планируемый рост инвестиций связан, в частности, с решением компании производить собственные аккумуляторы для электромобилей в партнерстве с южнокорейской SK Innovation Co.

Источник: Green Deal