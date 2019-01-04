Jaguar Land Rover отзывает почти 69 тыс. автомобилей в Китае

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), входящий в индийскую группу Tata Motors, отзывает 68,8 тыс. автомобилей в Китае в связи с угрозой безопасности в работе двигателя, сообщило агентство "Синьхуа".

Китайское подразделение Jaguar Land Rover China подало заявление об отзыве в государственное управление по регулированию рынка.

С 5 апреля 2019 года будут отозваны 42 тыс. автомобилей модели Discovery 4, произведенных в 2009-2016 годах, и более 20 тыс. машин Range Rover Sport 2009-2013 годов выпуска.

Подшипник коленчатого вала в указанных автомобилях иногда изнашивается раньше положенного срока и в экстремальных условиях даже может разорваться, результатом чего может стать остановка двигателя.

Автопроизводитель проверит все транспортные средства и бесплатно заменит дефектные компоненты.