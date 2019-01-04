Экономика

09:10 04.01.2019

Jaguar Land Rover отзывает почти 69 тыс. автомобилей в Китае

1 мин читать
Jaguar Land Rover отзывает почти 69 тыс. автомобилей в Китае

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), входящий в индийскую группу Tata Motors, отзывает 68,8 тыс. автомобилей в Китае в связи с угрозой безопасности в работе двигателя, сообщило агентство "Синьхуа".

Китайское подразделение Jaguar Land Rover China подало заявление об отзыве в государственное управление по регулированию рынка.

С 5 апреля 2019 года будут отозваны 42 тыс. автомобилей модели Discovery 4, произведенных в 2009-2016 годах, и более 20 тыс. машин Range Rover Sport 2009-2013 годов выпуска.

Подшипник коленчатого вала в указанных автомобилях иногда изнашивается раньше положенного срока и в экстремальных условиях даже может разорваться, результатом чего может стать остановка двигателя.

Автопроизводитель проверит все транспортные средства и бесплатно заменит дефектные компоненты.

Теги: #jaguar_land_rover #китай
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки

Импорт в Китай впервые превысит $2 трлн

Китай увеличил железнодорожные грузоперевозки в январе-ноябре на 8,7%

Китай готовит снижение пошлин на импорт американских автомобилей до 15% с 40% - СМИ

НБУ и Народный банк Китая продлили на 3 года валютный своп юань/гривня на 15 млрд юаней

США не будут повышать тарифы на китайские товары

JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов

США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт новых технологий

Китай продолжил резкое снижение розничных цен на бензин и дизтопливо

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

Начало года для S&P 500 и Dow Jones стало худшим с 2000г

Цены на нефть растут пятую сессию подряд, Brent подорожала до $56,11 за баррель

За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и е-площадок поступления в Госбюджет от уплаты налогов выросли в 4 раза – ФГИ

Госбюджет Украины в 2018 году перевыполнен по доходам на 1,1% - Минфин

Украинцы оформили 16,5 тыс. авто на еврономерах по новым правилам – ГФС

Бюджетные учреждения и потребители с мощностью до 150 кВт имеют право получать универсальную услугу по поставке э/э до конца 2020г – разъяснение НКРЭКУ

Госбюджет Украины в 2018 году недовыполнен по доходам на 1,3% - Госказначейство

Нефть дешевеет из-за опасений замедления роста в Китае, Brent ниже $55 за баррель

"ДТЭК Киевские электросети" осенью 2019г завершат первый этап нового энергомоста для центра Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА