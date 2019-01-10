Экономика

16:46 10.01.2019

Jaguar Land Rover сократит 4,5 тыс. рабочих мест

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Jaguar Land Rover сократит 4,5 тыс. рабочих мест

 Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), входящий в индийскую группу Tata Motors, сократит 4,5 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы снижения затрат на 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), говорится в сообщении компании.

Сокращения в основном затронут Великобританию. Результаты проявятся в снижении затрат и улучшении денежного потока в следующие 18 месяцев.

В середине декабря Financial Times писала о том, что в 2019 году JLR собирается сократить до 5 тыс. рабочих мест.

Главными причинами такого решения JLR назвала торможение экономики Китая и ослабление спроса на автомобили с дизельными двигателями, а именно такие устанавливаются на большинство ее нынешних моделей.

В общей сложности численность штата JLR в Великобритании составляет 44 тыс. человек, в прошлом году автопроизводитель уже уволил 1,5 тыс. сотрудников, напоминает Daily Mail. На этот раз основной объем сокращений коснется административных подразделений.

Вместе с тем JLR собирается открыть еще два предприятия на территории Великобритании, чтобы производить компоненты для электромобилей.

Ранее в четверг Ford Motor Co. нанесла еще один удар по британскому автопрому, сообщив о значительных сокращениях рабочих мест по всей Европе. У Ford 54 тыс. сотрудников в европейских странах, преимущественно в Германии, Великобритании и Испании.

Теги: #jaguar #jaguar_land_rover #кадры
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