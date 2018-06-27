Экономика

16:03 27.06.2018

Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

1 мин читать
Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

 Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, владельцем которого является индийская Tata Motors, планирует начать производство автомобилей с электроприводом в Китае.

Компания намерена в полной мере использовать свои мощности в Китае, где она уже выпускает кроссовер Jaguar E-Pace с бензиновым двигателем в партнерстве с китайской Chery Automobile, заявил в интервью агентству Bloomberg президент СП Мюррей Дитш.

Подробности о планах компании в сфере производства электромобиля в Китае станут известны в течение года, добавил он.

Отмечается, что китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире, во многом благодаря поддержке местных властей. За этот рынок ведут борьбу крупнейшие автомобильные компании мира: Volkswagen объявил о намерении создать пять новых моделей автомобилей для китайского рынка к 2022 году, а Daimler инвестирует 655 млн евро в производство машин Mercedes с электродвигателями с китайским партнером. Tesla также планирует открыть производство на территории КНР.

Ожидается, что в текущем году в Китае будет продано около 1 млн электромобилей. В планах властей - увеличить продажи до 7 млн в год к 2025 году.

Теги: #jaguar_land_rover #китай #производство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

Мининфраструктуры планирует убедить Tesla создать Gigafactory в Украине

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

"Укроборонпром" готовит меры по урегулированию проблемных вопросов системы стандартизации и качества оборонного производства

Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

Китай пообещал немедленно дать симметричный ответ на американские пошлины

Власти Китая и China Construction Bank создали фонд объемом $47 млрд для инвестиций в новые отрасли

Кабмин может поручить открыть дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва

Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК "Корсар"

Мининфраструктуры заявляет о заинтересованности Китая инвестировать в портовую, ж/д, производственную и ИТ-инфраструктуру Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

GE поставит ДТЭК цифровую подстанцию для Приморской ВЭС

США отменили антидемпинговую пошлину для нитрата аммония из Украины – Минагропрод

НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп.

"Центрэнерго" предоставит ОНПЗ финпомощь на 0,25 млн грн для оплаты охраны

Аккумулятор электромобиля Tesla загорался еще дважды после аварии во Флориде

Темп развития ВИЭ в Украине во II кв.-2018 составил 1,7 раза – НКРЭКУ

Eni и INA подписали соглашение о возможном строительстве газового соединительного трубопровода

Новый закон о валюте сократит количество исков от недобросовестных должников - мнение

Министр инфраструктуры требует увольнений в Службе автодорог Тернопольской области за обход ProZorro

Укрэксимбанк направил на выплату дивидендов 588 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА