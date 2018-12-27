Кабмин создал рабгруппу по реформе ГФС, утвердил концепцию реформы

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам реформы Государственной фискальной службы (ГФС) и утвердил концепцию ее реформирования.

Соответствующие решения правительство приняло на заседании в четверг без обсуждения.

Как отмечается в проекте постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", состав рабгруппы, который утвердит Минфин, не должен превышать 50 участников.

Как свидетельствуют сопроводительные материалы к проекту постановления, которыми также располагает агентство, рабгруппу возглавит министр финансов. Также в нее должны войти и. о. главы ГФС Александр Власов, министр Кабмина Александр Саенко, глава Нацагентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко, первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова (по согласию), а также заместитель главы администрации президента (по согласию).

Участниками рабгруппы станут также члены международных и общественных организаций, народные депутаты, эксперты.

Рабгруппа должна проанализировать предложения по реформировании государственной налоговой и таможенной служб, подать наработанные рекомендации на рассмотрение Кабмина.

Согласно концепции реформы ГФС, текстом которой также располагает агентство, планируется, в частности, разделение сервисной и правоохранительной функции Государственной налоговой службы, разработка мобильных приложений для упрощения доступа налогоплательщика к онлайн-сервисам службы.

Помимо этого, Минфин намерен разработать модель работы с налоговым долгом, чтобы иметь возможность сосредоточиться на "приоритетных" должниках с большим долгом и высокими шансами его возврата.

Что касается таможенного направления, концепция предполагает введение института авторизированного экономического оператора, развитие и расширение функционала сервиса "единое окно".

Как отметила министр финансов Оксана Маракрова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", конкурсы на глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Кабмин намерен объявить в январе 2019 года.

Как сообщалось, Кабмин 18 декабря 2018 года принял решение о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы как отдельные центральные органы исполнительной власти.