Назначенный президентом железорудного проекта в Украине Black Iron экс-президет VS Energy Спектор покинул компанию

Известный кризисный менеджер Михаил Спектор, до сентября 2015 года - президент финансово-промышленного холдинга VS Energy, а с февраля 2018 года - президент канадской горнорудной компании Black Iron с активами в Украине, покинул компанию.

Как сообщается в пресс-релизе Black Iron в среду, недавно компания привлекла Ивана Марковича в качестве вице-президента по связям с правительством и общественностью, учитывая его связи с высокопоставленными представителями украинского правительства.

"С учетом прихода Ивана (Марковича) президент Black Iron Михаил Спектор согласился сложить с себя полномочия, учитывая дублирование мандата на эту роль. Руководство и совет директоров Black Iron благодарят г-на Спектора за его вклад и желают ему успехов в его будущих начинаниях", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как сообщается, Black Iron продолжает продвигать Шимановское железорудное месторождение к этапу строительства. При этом летом и осенью текущего года ряд представителей крупных сталелитейных заводов и глобальных торговых компаний посетили площадку проекта "Шимановское" в рамках due diligence (комплексной проверки) для инвестиций в строительство проекта в обмен на долгосрочную покупку железорудного сырья (ЖРС) Black Iron.

"Обсуждение с этими группами продолжается. Руководство Black Iron предполагает объявить о своем первом коммерческом соглашении в начале нового года. Интерес этих групп в значительной степени обусловлен непосредственной близостью проекта к железной дороге, электроснабжению, портам и персоналу", - поясняется в пресс-релизе.

Помимо этого, продолжается обсуждение долгового финансирования с международными финансовыми институтами и европейскими банками, некоторые из которых активно кредитуют добывающие железорудные компании в Украине. Кредиторы в основном ориентированы на способность компании погашать кредит в условиях снижения цен.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Black Iron оптимизировал ТЭО разработки Шимановского месторождения, которое предполагает его реализацию в два этапа с сокращением объема инвестиций на первом до $435,8 млн.

Для увеличения мощностей с 4 млн тонн до 8 млн тон в год 68%-го Fe-концентрата на втором этапе, начало которого планируется через три года после первого, понадобится еще $312,2 млн, тогда как в 2014-м общий объем инвестиций для выпуска 9,9 млн тонн в год оценивался в $1,097 млрд.

Согласно обновленному ТЭО, чистая приведенная стоимость проекта (NPV) была снижена с $2,6 млрд до $1,66 млрд, чистая внутренняя норма доходности (IRR) – с 39% до 36,1% при увеличенной с 8% до 10% ставке дисконтирования.

ТЭО рассчитана на долгосрочном прогнозе стоимости 62% концентрата в $61,88 за тонну (CFR в порт Китая) с премией $7,21 за каждый дополнительный 1 процентный пункт содержания железа, тогда как в этом декабре индикатор 62% Fe равен $69,95 за тонну.

Проведенная в 2014 году оценка строительства предприятия базировалась на курсе гривни на уровне 8 грн/$1, тогда как сейчас она составляет около 27 грн/$1 и в проекте заложена на уровне 28 грн/$1. Благодаря такой значительной девальвации национальной валюты затраты на строительство нового предприятия значительно сократятся.

Предполагается, что проект на 40% будет профинансирован за счет партнера по закупкам и размещения на рынке капиталов, оставшиеся 60% – за счет экспортно-кредитных агентств, банковских кредитов или облигаций.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в BKI Cyprus. Основные активы – 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр) с лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года соответственно.

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

По состоянию на середину ноября 2017 года капитализация Black Iron, согласно ее презентации, составляла 20 млн канадских долларов, оборотный капитал на конец сентября был равен $5,2 млн.

В соответствии с презентацией, Шимановское месторождение имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн выверенных запасов, а также 188 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах – 32%, магнетита – 19,5%.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.