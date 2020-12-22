Black Iron заключила предварительное соглашение с инвестором США о привлечении $100 млн на строительство железорудного проекта в Кривом Роге

Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), заключила предварительное соглашение с институциональным инвестором из США о возможности привлечения $100 млн под данный проект.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, данное соглашение не обязательное, а институциональный инвестор из США является известным, при этом его название не уточняется.

Генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон отметил, что данная значительная запланированная инвестиция со стороны крупного инвестора "меняет правила игры для Black Iron".

"Его цель - предоставить компании существенную часть необходимого финансирования строительства и, что более важно, основу для долгосрочного партнерства с уважаемым финансовым учреждением. Black Iron, как одна из самых дешевых железорудных шахт в мире, готова предоставить огромную ценность своим акционерам, поскольку мы приступаем к заключительным этапам привлечения капитала и стремимся начать строительство во второй половине 2021 года", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, компания получила необязательные условия договора от глобальных инвестиционных банков на сумму $260-300 млн в качестве первого залогового финансирования. Кроме того, компания получила несколько необязательных условий договора от сторон по закупке продукции, которые не только обязались приобрести 100% железного концентрата компании, но и вложить в проект значительную часть капитала. Эти инвестиции в сочетании с лицензионным платежом в размере $100 млн обеспечивают необходимый капитал для завершения строительства первой очереди ГОКа для выпуска 4 млн тонн железорудного сырья.

"Эти инвестиции в размере $100 млн будут профинансированы после заключения обязательного окончательного соглашения и достижения определенных условий закрытия сделки. В обмен на инвестиции в размере $100 млн инвестор имеет право на получение бессрочного лицензионного платежа в размере 6,75% от объема первой очереди производства в 4 млн тонн", - констатируется в пресс-релизе.

В связи с этим объявлением Black Iron выпустила 30 млн непередаваемых варрантов на покупку обыкновенных акций Perpetual Iron Inc. по номинальной цене $0,31, которые будут действительны в течение пяти лет, для содействия и поддержки переговоров между Black Iron и инвестором.

"Ни один из этих варрантов не передается до тех пор, пока с инвестором не будут подписаны обязательные соглашения. 10 млн варрантов будут переданы после того, как Black Iron заключит обязательное окончательное соглашение с инвестором, а остаток варрантов будет передан на первоначальный розыгрыш кредитной линии Black Iron, по которому также будет произведена выплата Perpetual в размере $4 млн. Если Black Iron не заключит обязательное окончательное соглашение с данным инвестором в течение двух лет с даты его заключения, все варранты, выданные Perpetual, будут аннулированы. Выпуск этих варрантов включает ограничения на количество акций, которые Perpetual может продать в течение первых трех лет после выпуска, пока Black Iron строит свой Шимановский проект и вводит его в эксплуатацию", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось в начале сентября текущего года, Black Iron запланировала ввести двухэтапный отбор потенциальных инвесторов для достижения максимально эффективного результата. Тогда отмечалось, что интерес к проекту со стороны групп, занимающихся добычей железной руды, значительно возрос с учетом резкого увеличения цен на железную руду, а также планы Китая диверсифицировать зависимость от австралийского сырья. В частности, проектом в Украине интересуются стороны, уже успешно прошедшие комплексную юридическую проверку, такие как Glencore и несколько новых сталелитейных заводов, которые недавно поддерживали контакты с компанией.

Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 года, запасы сырья – 411 млн тонн, срок службы проекта – 17 лет. Себестоимость выпуска 1 тонны ЖРС – $32,63.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% - в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр).

Расширение предприятия до 8 млн тонн в год оценивается в $364 млн.

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

В начале 2019 года Black Iron объявила о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании (MOU) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении, согласно которому Glencore за счет входа в капитал может обеспечить $180 млн, или 40% необходимых средств для первой очереди строительства.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.