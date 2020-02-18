Экономика

15:36 18.02.2020

Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

1 мин читать
Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины начал дело о концентрации в виде покупки ООО "Энергопоставка" (Киев) свыше 50% акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank), в котором мажоритарием с пакетом 88,89% является президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Как говорится в сообщении АМКУ во вторник, соответствующее распоряжение об открытии дела о концентрации было издано 6 февраля.

"Энергопоставка", бенефициаром которой выступает Неля Костенко, является владельцем Киевской, Ривненской, Херсонской, Черновицкой, Житомирской, Одесской и Кировоградской областных энергоснабжающих компаний (ОЭК). Эти энергосбыты в рамках анбандлинга были созданы соответствующими областными энергоснабжающими компаниями (облэнерго) из группы VS Energy, в которую также входил PINbank.

Бенефициарами VS Energy, имевшей активы в Украине в гостиничном, металлургическом, аграрном и финансовом бизнесах, украинские СМИ и политики называли нескольких российских предпринимателей, в том числе депутата Госдумы РФ Александра Бабакова и Гинера.

С 2016 года Гинер стал мажоритарием Первого инвестбанка.

Первый инвестиционный банк основан в 1997 году. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 44-е место (1,893 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

В декабре 2019 года набсовет PINbank назначил председателем правления финучреждения бывшего зампредправления украинской "дочки" Сбербанка Дмитрия Золотько, которого Нацбанк согласовал на эту должность в январе 2020 года.

Теги: #pinbank #vs_energy #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 17.02.2020
"Империал Тобакко" в Украине рассматривает возможность подачи иска в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

"Империал Тобакко" в Украине рассматривает возможность подачи иска в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

11:52 17.02.2020
АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать совместное предприятие в сфере IТ-технологий

АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать совместное предприятие в сфере IТ-технологий

17:45 28.01.2020
АМКУ рассмотрит дело против 10 туроператоров из-за распространения неточной информации о стоимости услуг

АМКУ рассмотрит дело против 10 туроператоров из-за распространения неточной информации о стоимости услуг

13:35 09.01.2020
Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

13:24 09.01.2020
Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

14:38 30.12.2019
Украина и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 млрд

Украина и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 млрд

11:14 28.12.2019
АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

15:36 27.12.2019
lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

12:59 26.12.2019
EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

13:47 21.12.2019
Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

Правительство, НБУ и Рада продолжают доработку законопроекта о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

Перспектива сотрудничества с МВФ является важнейшим фактором влияния на цену украинских облигаций - правительственный уполномоченный по госдолгу

Уполномоченный по госдолгу отрицает возможность замещения недопоступления доходов бюджета заимствованиями

Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

РА "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг на уровне "uaА"

Суд заблокировал принудительную продажу 97,77% акций ПИБа

Гончарук: цель правительства на 2020 год – создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

Правительство, НБУ и Рада продолжают доработку законопроекта о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА