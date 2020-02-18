Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины начал дело о концентрации в виде покупки ООО "Энергопоставка" (Киев) свыше 50% акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank), в котором мажоритарием с пакетом 88,89% является президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Как говорится в сообщении АМКУ во вторник, соответствующее распоряжение об открытии дела о концентрации было издано 6 февраля.

"Энергопоставка", бенефициаром которой выступает Неля Костенко, является владельцем Киевской, Ривненской, Херсонской, Черновицкой, Житомирской, Одесской и Кировоградской областных энергоснабжающих компаний (ОЭК). Эти энергосбыты в рамках анбандлинга были созданы соответствующими областными энергоснабжающими компаниями (облэнерго) из группы VS Energy, в которую также входил PINbank.

Бенефициарами VS Energy, имевшей активы в Украине в гостиничном, металлургическом, аграрном и финансовом бизнесах, украинские СМИ и политики называли нескольких российских предпринимателей, в том числе депутата Госдумы РФ Александра Бабакова и Гинера.

С 2016 года Гинер стал мажоритарием Первого инвестбанка.

Первый инвестиционный банк основан в 1997 году. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 44-е место (1,893 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

В декабре 2019 года набсовет PINbank назначил председателем правления финучреждения бывшего зампредправления украинской "дочки" Сбербанка Дмитрия Золотько, которого Нацбанк согласовал на эту должность в январе 2020 года.