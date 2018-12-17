Депутат Козак отчитался о покупке группы телеканалов "112 Украина" стоимостью 72,9 млн грн

Народный депутат Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок") отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Согласно его сообщению о существенных изменениях имущественного положения в реестре деклараций от 14 декабря, продавцом всех девяти компаний выступила швейцарская Plirofories AG.

Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября этого года, Т.Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

За день до этого он отчитался о получении 96,61 млн грн дивидендов от кипрской Turul Investments Limited, которая в конце декабря 2017 года уже перечислила ему 36,3 млн грн дивидендов.

Т.Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.

Согласно декларации, в 2017 году помимо указанных выше дивидендов он получил 220,4 тыс. грн зарплаты. На счетах у депутата на конец прошлого года были, в частности, $95 тыс. и EUR1,1 млн. Депутат на конец прошлого года владел также 50% в "Укрсвис Легал Сервисис". Согласно госреестру, в настоящее время эта компания, вторым партнером которой выступает швейцарец Патрик Александер Стач, находится в стадии прекращения деятельности.

Т.Козак также задекларировал, что на конец 2017 года был конечным бенефициаром кипрских Hakail Limited и Havanor Management Limited, Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва), а также одноименных ООО "Добробут-Инвест" с адресами юррегистрации в Ялте и Москве.

Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза" (Львов).

Как сообщалось, собственник Plirofories AG Эдуард Кац в конце минувшей недели заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала, назвав причинами проблемы с обеспечением свободы слова, препятствование деятельности телеканала со стороны Верховной Рады и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также излишнюю политизацию информационного рынка.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne".

Телеканал "112 Украина" – информационно-аналитический телеканал, осуществляющий вещание с ноября 2013 года. Канал доступен в пакетах крупнейших кабельных операторов страны, транслируется через цифровую эфирную сеть DVB-T2 и через спутник AMOS-3. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки. Генеральный продюсер – Артем Марчевский. Генеральный директор телеканала – Егор Бенкендорф.