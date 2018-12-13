"Укрзализныця" направит тепловозы GE на перевозку руды в Мариуполь, зерна - в порт Николаева

"Укрзализныця" в четверг начала эксплуатацию локомотивов TE33A серии Evolution производства General Electric, направив первый рейс с 3,82 тыс. тонн руды на мариупольские металлургические комбинаты, сообщил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов.

"Первые локомотивы уже направили возить сырье в направлении меткомбинатов Мариуполя неэлектрифицированным участком Камыш-Заря - Волноваха", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

"Также отправим локомотивы на важную линию в Николаевский порт, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна в этот пиковый период", – добавил Е.Кравцов.

Он уточнил, что в настоящее время в страну из США уже прибыли 20 локомотивов, из которых восемь доукомплектованы на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) и выходят на работу. По его словам, до конца года в страну должны быть доставлены еще восемь тепловозов.

Глава "Укрзализныци" отметил, что новые тепловозы компания не получала последние 25 лет, а использование локомотива TE33A позволит ежегодно экономить 10 млн грн.

Как сообщалось, рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого - поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Компания GE Transportation и КВСЗ в начале июня подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Первый тепловоз прибыл в Украину 11 сентября, следующие семь – 25 сентября.

К началу ноября "Укрзалиныця" получила 15 новых тепловозов GE, еще 15 ожидаются в первом квартале 2019 года.