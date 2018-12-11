Экономика

18:53 11.12.2018

Госавиаслужба согласовала регулярные рейсы МАУ из Киева в Эр-Рияд, Дамам и Джидду

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Государственная авиационная служба Украины одобрила все заявки авиакомпании МАУ (Киев) на выполнение регулярных рейсов из Киева в Эр-Рияд (семь рейсов в неделю), а также в Даммам и Джидду (Королевство Саудовская Аравия) с частотой рейсов по три в неделю с неограниченным сроком действия.

Как отмечается на сайте Госавиаслужбы, комиссия также разрешила МАУ увеличить с 17 до 19 раз в неделю частоту рейса Киев-Тбилиси.

Комиссия удовлетворила запрос ООО "Авиакомпания "Буковина" на выполнение чартерных рейсов с частотой пять рейсов в неделю из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Запорожья, Херсона, Черновцов, Кривого Рога, Винницы и Ривне в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также из Киева в Анталию на период до 30 марта 2019 года.

ООО "Авиакомпания "Джоник" комиссия предоставила права на эксплуатацию воздушных линий из Киева в Багдад, Сулейманию и Эрбиль (Республика Ирак) для выполнения регулярных рейсов с неограниченным сроком действия.

Как сообщалось,  авиакомпании Украины за январь-октябрь 2018 года перевезли 10,813 млн пассажиров (в том числе в международном сообщении - 9,9 млн), что на 18,6% больше, чем в январе-октябре 2017 года.

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Интерфакс-Украина
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