Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,785 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,785 грн/$1 с 27,885 грн/$1 по итогам предыдущего дня, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,77-27,8 грн/$1.

Наличный курс гривни также укрепляется: по данным интернет-издания "Минфин" к вечеру украинские банки покупали доллары США по курсу 27,8 грн/$1 (6 декабря -27,85 грн/$1) и продавали по 28,05 грн/$1 (28,085 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 декабря укрепился до 27,8261 грн/$1 с 27,8815 грн/$1.