Экономика

10:50 07.12.2018

ДТЭК улучшил финпоказатели благодаря росту добычи и подорожанию угля в мире

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ДТЭК улучшил финпоказатели благодаря росту добычи и подорожанию угля в мире

Значительные инвестиции, осуществленные энергохолдингом "ДТЭК" в предыдущие годы, помогли ему извлечь выгоду в период последнего подорожания цен на энергоресурсы на мировом рынке, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы нарастили объем добычи (угля – ИФ) в этом году более чем на 1,5 млн тонн. Мировые цены на уголь выросли с 2016 года с уровня $40 до $100 (за тонну), на газ – с $250 до $330 (за 1000 куб. м)… Мировой рост цен на энергоносители, естественно, влияет на финансовые результаты компании, работающей в этой отрасли", – сказал он в эфире телеканала "Украина" в четверг вечером.

М.Тимченко отметил, что за 13 лет работы ДТЭК инвестировал в свой бизнес более $7 млрд, из них $3 млрд – в угольную отрасль. Он добавил, что в отличие от госшахт угольные предприятия холдинга никогда не получали государственные дотации.

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Как сообщалось, выручка ДТЭК, согласно его отчету, за 9 месяцев 2018 года составила 119,81 млрд грн, EBITDA – 19,0 млрд грн, чистая прибыль – 3,4 млрд грн.

За указанный период этого года предприятия холдинга добыли почти 20 млн тонн рядового угля и 1,244 млрд куб. м природного газа.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #финпоказатели #уголь #добыча #дтэк
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