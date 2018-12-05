НАБУ задержало экс-внештатного советника главы ГКАУ в 2009-2010гг. по подозрению в нанесении ГП "Укркосмос" $8 млн убытков

Экс-внештатный советник главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) в 2009 -2010 годах задержан НАБУ по подозрению в нанесении ГП "Укркосмос" $8,25 млн убытков по проекту "Лыбидь".

Как сообщила в среду пресс-служба НАБУ, 4 декабря задержанному экс-внештатному советнику главы ГКАУ сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5. ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.3 ст.209 ("Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем") Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, в рамках данного расследования, также 4 декабря о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 209 УК сообщено еще одному лицу. Полный статус второго подозреваемого, названного в сообщении "доверенным лицом", в НАБУ не уточняют.

По данным следствия, в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за пределы Украины и легализовали 8,245 млн грн, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады (EDS) на изготовление ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" для запуска "Лыбиди", уточняет пресс-служба.

"В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одна из составляющих создания Национальной спутниковой системы связи Украины", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В 2009 году ГКАУ и канадская MDA подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступает главным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6 млн. С лета 2014 года, созданный на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС, РФ) спутник, по желанию канадского генподрядчика находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе. Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по различным причинам. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт. Правительство Украины в октябре 2017 года поддержало предложение ГКАУ о дофинансировании проекта на $17 млн в связи с его удорожанием в новых условиях с целью завершения проекта и обеспечения запуска украинского спутника связи. В ноябре того же года ГКАУ озвучило планы по обеспечению запуска спутника в конце 2018 года.

26 февраля 2018 года ГП "Укркосмос" подало судебный иск в Лондонский международный арбитражный суд к канадской MDA в связи с необоснованной попыткой канадской компании разорвать в одностороннем порядке заключенный в 2010 году контракт на создание и запуск "Лыбиди".

Среди озвученных наблюдателями в начале 2017 года вызовов проекта "Лыбидь" называлось банкротство ПАО "Диамантбанк" (Киев), одним из клиентов и кредиторов которого с 2015 года выступало ГП "Укркосмос"- украинский заказчик спутника.