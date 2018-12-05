Экономика

18:27 05.12.2018

Верховный суд признал за облгазами обязанность за свой счет устанавливать счетчики населению

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Верховный суд признал за облгазами обязанность за свой счет устанавливать счетчики населению

Установка индивидуальных приборов учета природного газа для населения должна осуществляется за счет операторов газораспределительных сетей (ГРС), в чьи тарифы на оплату потребленного газа уже заложены соответствующие расходы.

К такому выводу пришла Большая палата Верховного суда по результатам рассмотрения иска, поданного рядом физлиц против ПАО "Криворожгаз", сообщила пресс-служба суда.

В апреле 2017 года истцы обратились в суд с требованием признать за ними право на установление счетчиков газа за счет оператора ГРС, а также признать, что ПАО "Криворожгаз" обязано за свой счет в срок до 1 января 2018 произвести установку в их квартирах счетчиков газа.

Кроме того, исковое заявление содержало требование признать противоречащим законодательству предложение облгаза относительно урегулирования отношений по установлению общего узла учета, снятию показаний с него путем подписания соответствующего договора.

"Отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, нарушает их права как потребителей... Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ, возложение такой обязанности на потребителей неправомерно", – отмечено в сообщении пресс-службы.

Теги: #счетчики #облгазы #верховный_суд
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