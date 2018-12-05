Экономика

15:16 05.12.2018

Шефчович и Климкин признали формат трехсторонних переговоров ЕС, РФ и Украины по газу самым эффективным

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Шефчович и Климкин признали формат трехсторонних переговоров ЕС, РФ и Украины по газу самым эффективным

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом М.Шефчович сообщил в Twitter.

По словам М.Шефчовича, П.Климкин выразил заинтересованность Украины и "Нафтогаза Украины" в формате трехсторонних переговоров по долгосрочному транзиту российского газа в Европу. "Это наиболее эффективная платформа для поиска наиболее оптимального решения, их продолжение необходимо", - сказал он.

Предыдущие трехсторонние переговоры России, Евросоюза и Украины прошли в июле 2018 года. Российскую сторону представлял глава Минэнерго Александр Новак, украинскую - П.Климкин, Евросоюзу - М.Шефчович.

В последнее время наметилась активизация контрактов по газовой тематике с европейскими политиками.

В конце ноября министр энергетики РФ Александр Новак по телефону обсудил с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером "дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины".

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с послом Европейского союза в РФ, главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером проект "Северный поток 2".

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