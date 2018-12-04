Министр Кабмина надеется на участие в конкурсе по продаже "Центрэнерго" всех 6-ти интересантов

Конкурс по приватизации 78,289% "Центрэнерго" был анонсирован и объявлен задолго до объявления военного положения в стране, поэтому в правительстве Украины рассчитывают на участие в нем всех шести компаний, официально заявивших о намерении купить этот пакет, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Подготовка (к приватизации – ИФ) велась до военного положения, заявки в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (о намерении купить пакет – ИФ) были поданы до военного положения… Надеюсь, что все шесть компаний, которые заявились, будут участвовать", – сказал он в кулуарах III международного форума корпоративных директоров в Киеве во вторник.

А.Саенко добавил, что продажа "Центрэнерго" была анонсирована еще в начале года, поэтому потенциальные покупатели давно готовились к конкурсу, аккумулировав ресурсы и анализируя стратегию компании.

Он также отметил, что уровень введения военного положения – в отдельных областях, а не по всей стране – не должен повлиять на экономические аспекты жизни страны.

Министр Кабинета министров напомнил, что в конкурсе есть четкие требования о наличии как минимум двух участников, один из которых – международный.

Как сообщалось, 29 октября Фонд госимущества объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" через 45 дней по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа назначена на 11:00 13 декабря 2018 года.

О намерении приобрести контрольный пакет акций "Центрэнерго" сообщили шесть компаний. Среди них крупнейший белорусский нефтетрейдер "Интерсервис", ООО "Форбс энд Манхеттен Украина" (Киев, руководителем является член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan и экс-президент VSE Energy Михаил Спектор), ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого является бизнесмен Виталий Кропачев.

В их числе также одна из крупнейших энергокомпаний в Грузии Georgian International Energy Corporation (Тбилиси), ООО "Баланс групп" (Киев), конечным бенефициарным собственником которого является экс-нардеп Дмитрий Крючков, и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний ЧАО "Укрнафтобуриння".

ПАО "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза – до 1 млрд 891,063 млн грн. Выручка компании выросла на 2,1% – до 10,919 млрд грн, а совокупная стоимость активов – на 17,4%, до 10,074 млрд грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.