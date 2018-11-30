Принято ОИР по газопроводу из Норвегии в Данию, Швецию и Польшу на 10 млрд кубометров в год

Операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet приняли инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении оператора польской газотранспортной системы Gaz-System.

Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров газа в год. Потребление газа в Дании в 2016 году составило 2,5 млрд кубометров газа, сообщал ранее датский оператор.

Этот трубопровод протяженностью 900 км позволит поставлять природный газ из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года.

Сообщалось, что стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой Energinet and Gaz-System.

Строительство Baltic Pipe позволит Польше доставлять газ из Норвегии, сообщила PGNiG, которой принадлежат доли в 20 шельфовых месторождений Норвегии. После 2022 года PGNiG планирует добывать в Норвегии 2,5 млрд кубометров газа в год. PGNiG зарезервировала мощности газопровода с октября 2022 года по 2037 год.

Проект состоит из пяти основных компонентов: газопровод по дну Северного моря; расширение датской ГТС и строительство газокомпрессорной станции в Дании, обеспечивающей подачу газа как в Данию, так и в Польшу; газопровод по дну Балтийского моря из Дании в Польшу; расширение польской ГТС.

Газопровод Baltic Pipe придет в польский город Свиноуйсьце, где расположен СПГ-терминал.

Основной объем газа Польша пока получает из России.