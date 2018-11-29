Инвестгруппа ICU прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2019г. до 2,3% при ослаблении курса до 30 грн/$1

Рост украинской экономики в 2018 году ускорится до 3,5% с 2,5% в прошлом году, однако в следующем году произойдет его замедление до 2,3% в связи уменьшением фискального стимулирования экономики и ослаблением внешних рынков, прогнозирует инвестиционная группа ICU.

"В 2019 году рост экономики замедлится из-за жесткой монетарной и фискальной политики, а также менее привлекательных внешних условий", – сказал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU Александр Мартыненко журналистам в Киеве в четверг.

По его словам, главным драйвером роста останется потребительский спрос, который движим увеличением реальных доходов и потребительского кредитования, а также денежными переводами украинцев из-за рубежа.

Согласно оценкам ICU, выраженный в долларах ВВП Украины в нынешнем году достигнет $131 млрд (со $111 млрд в прошлом году), а в следующем – $145 млрд.

А.Мартыненко спрогнозировал, что вызванное введением военного положения ослабление гривни сменится ее стабилизацией уже на этой неделе, так как фактор тревог и страхов уйдет. Однако под влиянием предновогоднего увеличения импорта и снижения экспорта сельхозпродукции, а также сезонных выплат бюджета и инфляционных ожиданий к концу года курс гривни опустится до 29 грн/$1.

"Наш базовый сценарий на 2019 год – это мягкая девальвация до 30 грн/$1 к концу года. Политическая нестабильность и девальвационные ожидания несут основные риски для наших валютных прогнозов", – добавил эксперт.

По его словам, в нынешнем году инфляция замедлится до 10,2% с 13,7% в прошлом году, а к концу 2019 года она должна снизиться до 8,5%, в основном благодаря жесткой монетарной политике НБУ и снижению мировых цен на энергоносители. В ICU ожидают, что Нацбанк к концу следующего года понизит учетную ставку лишь до 16% с нынешних 18% годовых.

"Подавляя инфляцию, жесткая монетарная политика в то же время серьезно ограничивает доступ к финансированию и тем самым негативно влияет на экономический рост. Последствия монетарной политики, "жесткая посадка" ведущих мировых экономик, политическая нестабильность представляют самые высокие риски для украинской экономики", – считает А.Мартыненко.

Он отметил, что текущие условия военного положения не несут каких-либо дополнительных ограничений для кредитно-денежного и валютного рынков Украины, а также ведения бизнеса. Говоря о возможном дальнейшем препятствовании РФ судоходству в Азове, А.Мартыненко указал, что основной продукт этих грузопотоков – сталь мариупольских комбинатов "Метинвеста" – составлял около 20% украинского экспорта стали или 4% общей экспортной выручки Украины в 2017 году.

"В случае блокирования или серьезных затруднений перевозок Азовским морем, отгрузки стали могут быть полностью переориентированы по железнодорожным путям в черноморские порты", – считает представитель ICU.

По его мнению, потребительский и инвестиционный импорт продолжит давление на торговый баланс до конца года, и дефицит текущего счета составит 3,8-3,9% ВВП по сравнению с 5% ВВП в прошлом году. Однако в 2019 году поддержка импорта потреблением ослабеет, в то время как частные переводы продолжат рост, а выплаты дивидендов иностранным компаниям сократятся. В результате, прогнозируют в ICU, дефицит текущего счета сократится до 3,2% ВВП, а основные риски усиления дефицита исходят от рынков стали и энергоносителей. В частности, протекционистские меры США, ЕС и других стран значительно сузили объем свободных рынков, что ведет к эскалации конкуренции, а замедление экономического роста и возможная разгрузка экономики от долговых обязательств в Китае, а также ограничение китайского импорта в США могут значительно усилить избыток стали на мировых рынках.

По оценкам А.Мартыненко, цены на черные металлы и железную руду в 2019 году снизятся на 8-10%, а на продукцию АПК – на 3-5%. При менее благоприятной ценовой конъюнктуре, рост физических объемов приведет к увеличению доли АПК в украинском экспорте до 45% в 2019 году, считает эксперт.