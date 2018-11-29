Украина и Тунис согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса птицы

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и компетентный орган Тунисской Республики подписали ветеринарный сертификат на экспорт мяса птицы из Украины в Тунис.

Соответствующая информация обнародована на сайте украинского ведомства в четверг.

Как сообщалось, в июле Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Турция согласовали ветсертификат на свежее, охлажденное, замороженное мясо КРС, предназначенного для поставок в Турцию из Украины.

Всего в 2018 году Украиной были согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт: мяса птицы в Албанию; в Гану и Марокко - мяса птицы и продуктов из него; в Гонконг - мяса птицы и продуктов из него, яиц и яичных продуктов; сырья животного происхождения в Таджикистан.