ВТБ оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием с Порошенко расходов на покупку у него банка в 2006г

Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку у него украинского банка в 2006 году, говорится в заявлении ВТБ.

"Хотели бы также напомнить господину П.А.Порошенко, что ВТБ Банк (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П.А.Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", - отмечает ВТБ.

ВТБ в январе 2006 года подписал соглашение о покупке 98% акций банка "Мрия" за $70 млн, сообщалось ранее. С этим банком в последствие была объединена украинская "дочка" ВТБ - ВТБ Банк (Украина). Крупнейшими акционерами банка "Мрия" на начало января 2006 года являлись Игорь Кононенко, Олег Зимин, Петр и Алексей Порошенко, Олег Свинарчук.

Апелляционный суд Киева в сентябре наложил арест на акции украинских "дочек" ВТБ, Внешэкономбанка и Сбербанка, запретил осуществлять их ликвидацию или реорганизацию и осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего им имущества. Это решение было принято в связи с заявлением об обеспечении исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерю "крымских" активов бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и еще 17 компаний.

ВТБ считает принятые судебной системой Украины решения выходящими "за рамки цивилизованного правового поля". По его мнению, они ставят под угрозу текущую деятельность украинского дочернего банка. Решение Апелляционного суда Киева фактически парализовало работу ВТБ Банка (Украина), подчеркивает в заявлении российского банка.

Группа ВТБ оспорила принятое киевским апелляционным судом решение. "Но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", - заявляет ВТБ.

Он подчеркивает, что главным приоритетом группы во всех странах присутствия является выполнение обязательств перед клиентами. На Украине этот принцип был соблюден в случае с еще одним банком группы - БМ банком, который прекратит свою деятельность после выполнения всех своих обязательств. "В случае с ВТБ Банком (Украина) мы также намерены строго придерживаться этого принципа. Если, конечно, украинские власти и связанные с ними олигархи не помешают нам это сделать", - отмечает ВТБ.

По его мнению, действия И.Коломойского "целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков". "Для нас очевидно, что власти Украины своим молчаливым одобрением фактически поощряют рейдерство своего олигарха, несмотря на то, что пострадавшими в итоге окажутся простые украинские граждане. Впрочем, г-ну Коломойскому к этому не привыкать. Он не в первый раз оставляет их без средств к существованию, "национализируя" у миллионов вкладчиков кровно заработанные ими деньги. Теперь он, очевидно, рассчитывает добраться и до средств своих сограждан в российских банках, включая ВТБ Банк (Украина)", - заявляет ВТБ.

"В этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который неправовые действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу", - подчеркивает российский банк.