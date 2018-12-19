Экономика

10:35 19.12.2018

НБУ принял решение о ликвидации ВТБ Банка

2 мин читать
НБУ принял решение о ликвидации ВТБ Банка

Национальный банк Украины 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка (Киев) – украинской дочки одноименного российского банка.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник – ИФ) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фонда в среду.

По словам представителя пресс-службы Фонда, "решение о ликвидации банка обусловлено тем, что цена за активы ВТБ Банка, предложенная единым претендентом, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом гарантирования вкладов".

Как сообщалось, ТАСкомбанк подал заявку на участие в открытом конкурсе Фонда гарантирования вкладов относительно выведения с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка.

По результатам такого конкурса принимающему или переходному банку могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или неплатежеспособный банк может быть продан инвестору в целом.

Согласно информации на сайте НБУ, в настоящее время соответствующий статус предварительно квалифицированных лиц имеют восемь банков: Универсал банк, Кредобанк, Мотор-банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, АСВИО банк и КИБ.

Как сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на банковском рынке, заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов для ВТБ Банка подал также и Альфа-банк, но он не внес гарантийный взнос, и единственным претендентом остался ТАСкомбанк.

Ранее сообщалось, что НБУ 27 ноября 2018 года отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных. ФГВФЛ ввел временную администрацию в этот банк сроком на один месяц. Затем 28 ноября Фонд объявил о начале двух конкурсов: первый - на определение принимающего банка, заинтересованного принять участие в выведении с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка, который в дальнейшем был отменен; второй - открытый конкурс по выведению с рынка этого банка.

По данным НБУ, 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 942,7 млн грн, при том что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма средства клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц - 1,55 млрд грн, текущие счета физлиц - 0,42 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #втб #ликвидация
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря

Ряд банков подали заявки на конкурс по выводу ВТБ Банка с рынка – ФГВФЛ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 27,77 грн/$1

НБУ и Народный банк Китая продлили на 3 года валютный своп юань/гривня на 15 млрд юаней

НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке

Переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности

Стратегия макропруденциальной политики не будет иметь немедленного влияния на банки

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника

ПОСЛЕДНЕЕ

"Порше Украина" уменьшила цены на Volkswagen и Audi после снижения акцизов ориентировочно на 2-14,5%

Урожай зерновых в 2018г составил около 70,1 млн тонн - Минагропрод

В январе Конгресс США заслушает информацию о выделении Украине $125млн военной помощи - Волкер

"Укрзализныця" увеличила в 2 раза пропускную способность участка Мариуполь-Волноваха- Камыш-Заря -Запорожье

Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины"

Рада вернула НПФ статус неприбыльных организаций

Поддержка МВФ и Всемирным банком Украины позволит финансово уверенно пройти пиковый по долговым выплатам 2019г – Гройсман

Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

Кабмин утвердил порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА