Экономика

12:49 11.12.2018

Конкурс на принимающий банк с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного ВТБ Банка не состоялся

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Конкурс на принимающий банк с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного ВТБ Банка не состоялся

Конкурс на принимающий банк с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного ВТБ Банка (Киев) не состоялся, говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного ВТБ Банка... и признать его не состоявшимся", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 27 ноября отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных, а ФГВФЛ ввел временную администрацию в этот банк сроком на один месяц.

По данным НБУ, 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 942,7 млн грн, при том, что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма средства клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц - 1,55 млрд грн и текущие счета физлиц - 0,42 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Теги: #втб #конкурс
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