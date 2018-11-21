МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отмечает недостаточность спроса на авиаперевозки на украинском рынке для успешной экспансии лоукост-авиакомпаний.

"Спрос на перелеты из Украины пока недостаточно высок, о чем свидетельствуют показатели пассажиропотоков", - заявил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что крупные сетевые перевозчики – Lufthansa, Austrain Airlines, Turkish Arilines, LOT, Air France/KLM, British Airways, Qatar – на других рынках перевозят на своих рейсах больше трансферных пассажиров, чем прямых. Как и МАУ в Украине - доля транзита постоянно растет и сегодня превышает 50%.

По его словам, в Украине также существует достаточно сильный спрос на туристические поездки, однако он удовлетворяется чартерными рейсами, поскольку такие путешественники предпочитают отдыхать по системе "все включено".

"Есть еще немногочисленная категория туристов, которые самостоятельно планируют свои путешествия. Но их пока мало, поскольку даже при возможности найти дешевый перелет, в Европе порой непросто подобрать недорогое жилье и питание. Существует спрос со стороны студентов, которые учатся в иностранных вузах, и трудовых мигрантов, которые летают примерно два раза в год, и их можно часто встретить на борту самолета бюджетной авиакомпании", - отметил С.Фоменко, очерчивая возможную аудиторию авиакомпаний-лоукостеров в Украине.

В то же время вице-президент МАУ по коммерции считает положительным моментом в экспансии лоукостов в Украине то, что они помогут в деле популяризации страны как туристического направления для иностранцев.

"МАУ делает это уже много лет, и теперь к этому процессу подключаются бюджетные перевозчики, на чьих рейсах больше зарубежных пассажиров", - отметил он.

Как сообщалось, Wizz Air в среду сообщил о планах возобновить работу украинской дочки в 2019 году, а также до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка с нынешних 4 до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 и пассажиропотока до 6 млн человек. Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Днем ранее Ryanair, начавший полеты в Украину в сентябре этого года со своих европейских баз, заявил о намерении открыть в 2019 году пять новых рейсов из Украины, а также за три-пять лет инвестировать в страну $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ с ее авиапарком в 45 самолетов за 9 месяцев 2018 года перевезла более 6 млн пассажиров, что на 15% превысило аналогичный показатель 2017 года.