Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов (ИАОП), еще 35 находятся на рассмотрении в Минкультуры, такие как Винница, Киев, Кропивницкий, Луцк, сообщила замминистра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Списка исторических населенных мест Украины" статус "исторических" городов имеют 401 населенный пункт.

"Не все действующие историко-архитектурные опорные планы (ИАОП) релевантны ситуации, поэтому нуждаются в доработке. Например, у Одессы есть утвержденный ИАОП, им определены границы, но не четко прописаны режимы использования, высоты и плотности застройки, в частности, возможно строительство по фасадным отметкам", - сообщила Фоменко.