Минкультуры создает Государственную службу и Государственную инспекцию охраны культурного наследия

Стартовал процесс создания Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции культурного наследия, сообщила замминистра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, деятельность новых центральных органов исполнительной власти утверждена постановлением Кабмина № 1185.

Создание службы и инспекции разделит функции контроля и надзора и разрешительно-согласовательные функции между этими ведомствами, местными органами охраны наследия и Министерством культуры и информационной политики. Обе структуры будут подчинены Минкульту.

"Служба охраны создается для реализации политики по охране наследия. Инспекция - отдельный центральный орган, территориальные представительства предусмотрены, но не в каждой области", - сказала Фоменко.

Финансирование новосозданных ведомств будет осуществляться из бюджета Минкульта, в этом году количество штатных единиц - 57 сотрудников службы и 40 инспекции.