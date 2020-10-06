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11:46 06.10.2020

Замдиректора "Укроборонпрома" по производству Фоменко назначен и.о. гендиректора госконцерна вместо уволенного Абромавичуса – указы

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Замдиректора "Укроборонпрома" по производству Фоменко назначен и.о. гендиректора госконцерна вместо уволенного Абромавичуса – указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса и назначил исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игоря Фоменко, занимающего должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

Как сообщается на сайте главы украинского государства, соответствующие указы №423/2020 и №422/2020 Зеленский подписал 6 октября.

Абромавичус, который в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития Украины, был назначен генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" указом Зеленского 30 августа 2019 года. Ранее, в июле того же года, он возглавил наблюдательный совет госконцерна, в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского.

Фоменко ранее также занимал должность замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники "Укроборонпрома".

Теги: #укроборонпром #кадры #фоменко
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