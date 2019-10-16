НАПК уличило первого замминистра культуры и начальника одного из отделов "Укрэнерго" в декларировании недостоверных данных

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке деклараций первого заместителя министра культуры Украины Светланы Фоменко и Марины Безруковой, которая на конец отчетного периода занимала должность начальника отдела исследования рынков цен и поставщиков товаров и услуг ГП "НЭК "Укрэнерго", установило факт внесения недостоверных данных.

Как сообщила в среду пресс-служба НАПК, Фоменко, подавая исправленную декларацию за 2015 год, указала недостоверные сведения о полученном мужем доходе (заработной плате). Кроме того, она не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих мужу на праве собственности, а также полученный им доход от аренды. В целом выявлены нарушения на сумму более 1,4 млн грн, о чем НАПК сообщит в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Что касается Безруковой, то по результатам проверки деклараций за 2016 и 2017 годы НАПК установило, что она не внесла сведения о жилом доме с хозяйственными постройками и сооружениями и 2 земельных участках, принадлежащих ее матери на праве собственности, а также не задекларировала автомобиль, принадлежащий на праве собственности отцу. Кроме того, первый замминистра указала недостоверные сведения о своих финансовых обязательствах, размере полученных собственных доходов и доходов членов семьи (отца, матери), а также о квартире, которая принадлежит отцу и матери на праве совместной собственности.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 3,2 млн грн и почти 2,8 млн грн соответственно.

Выводы НАПК будут направлены в Национальную полицию Украины.