События

11:52 16.10.2019

НАПК уличило первого замминистра культуры и начальника одного из отделов "Укрэнерго" в декларировании недостоверных данных

2 мин читать
НАПК уличило первого замминистра культуры и начальника одного из отделов "Укрэнерго" в декларировании недостоверных данных

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке деклараций первого заместителя министра культуры Украины Светланы Фоменко и Марины Безруковой, которая на конец отчетного периода занимала должность начальника отдела исследования рынков цен и поставщиков товаров и услуг ГП "НЭК "Укрэнерго", установило факт внесения недостоверных данных.

Как сообщила в среду пресс-служба НАПК, Фоменко, подавая исправленную декларацию за 2015 год, указала недостоверные сведения о полученном мужем доходе (заработной плате). Кроме того, она не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих мужу на праве собственности, а также полученный им доход от аренды. В целом выявлены нарушения на сумму более 1,4 млн грн, о чем НАПК сообщит в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Что касается Безруковой, то по результатам проверки деклараций за 2016 и 2017 годы НАПК установило, что она не внесла сведения о жилом доме с хозяйственными постройками и сооружениями и 2 земельных участках, принадлежащих ее матери на праве собственности, а также не задекларировала автомобиль, принадлежащий на праве собственности отцу. Кроме того, первый замминистра указала недостоверные сведения о своих финансовых обязательствах, размере полученных собственных доходов и доходов членов семьи (отца, матери), а также о квартире, которая принадлежит отцу и матери на праве совместной собственности.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 3,2 млн грн и почти 2,8 млн грн соответственно.

Выводы НАПК будут направлены в Национальную полицию Украины.

Теги: #укрэнерго #напк #фоменко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 16.10.2019
Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

13:02 11.10.2019
Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

13:07 09.10.2019
ДТЭК в июле-сентябре заметно сократил импорт в Бурштынский остров, но число импортеров выросло с 3 до 8 – "Укрэнерго"

ДТЭК в июле-сентябре заметно сократил импорт в Бурштынский остров, но число импортеров выросло с 3 до 8 – "Укрэнерго"

12:30 09.10.2019
НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

16:04 07.10.2019
НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

16:36 03.10.2019
Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

15:24 02.10.2019
Украина возобновила коммерческий импорт э/э из РФ

Украина возобновила коммерческий импорт э/э из РФ

14:08 02.10.2019
Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

13:35 01.10.2019
Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

11:48 01.10.2019
"Нафтогаз" подтвердил номинацию поставки газа для Луганской ТЭС на октябрь – глава "Укрэнерго"

"Нафтогаз" подтвердил номинацию поставки газа для Луганской ТЭС на октябрь – глава "Укрэнерго"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Заключенный в РФ украинец Шумков объявил голодовку, Денисова просит российскую коллегу предпринять меры

Боевики с полуночи 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

СБУ обнаружила в Луганской области два тайника боевиков с гранатометом, тротиловой шашкой, гранатами и сотнями патронов

Дочь российского бизнесмена Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТРЦ Ocean Plaza

Пятерых болгарских фанатов арестовали за расизм на матче Болгария - Англия

Киевские правоохранители пресекли контрабанду сильнодействующих веществ в Польшу

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на территории пивзавода в Харькове

Сотрудники британской почты намерены провести забастовку

Во Львовской области спасатели дважды ликвидировали пожары в автомобилях, пострадавших нет

В Киеве и большинстве областей Украины 16 октября ожидается туман, видимость 200-500 м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА