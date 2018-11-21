"Авто Євро Сила" оголосила про припинення першого етапу акції та розблокування доріг

Громадська організація "Авто Євро Сила" ухвалила рішення припинити перший етап боротьби і перейти до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето президента!".

"Після "провального" голосування у ВР акція в попередньому форматі більше не актуальна, тому громада "Авто Євро Сили" прийняла рішення припинити перший етап боротьби та перейти до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето президента!", - йдеться в повідомленні організації у Facebook у середу.

У повідомленні також зазначено, що після підписання спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм законопроектів №8487 та №8488 "Авто Євро Сила" оголосить дату початку акції "Вимагаємо вето президента!".

В організації стверджують, що всі дороги у рамках всеукраїнської акції "За доступне розмитнення - геть вік з акцизу!" були вільні для пересування, а учасники акції діяли в межах закону, лише тимчасово обмежуючи рух транспорту.

"Авто Євро Сила" називає інформаційною провокацією заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про силове розблокування доріг.

Як повідомлялося, громадська організація "Авто Євро Сила" розпочала 20 листопада акції громадянської непокори в кожній області України з вимогою скасування законопроектів №8487 та №8488 про внесення змін до Податкового кодексу, який знизить акциз на легкові автомобілі, оскільки ті передбачають скасування коефіцієнта віку в розрахунку вартості акцизу.

20 листопада протестувальники-власники автомобілів з європейською реєстрацією перекривали низку доріг державного значення в 16 областях. Наступного дня в "Укравтодорі" повідомили про завершення акцій протесту з перекриттям доріг у дев’яти областях та продовження в сімох. Пізніше цю цифру підтвердили в Національній поліції, водночас "Укравтодор" повідомив, що станом на 12:00 протестувальники-власники нерозмитнених автомобілів блокували рух у 20 місцях у 15 областях України.

21 листопада в Національній поліції України заявили про наміри розблокувати рух дорогами, перекритими протестуючими власниками нерозмитнених автомобілів.

"Застерігаємо: у разі порушень законодавства України до порушників будуть застосовані передбачені законодавством заходи поліцейського примусу. У разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій - до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України А.Аваков запевнив, що поліція діятиме у рамках закону, але "в разі непокори - жорстко". "Ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших. Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме в межах закону, але у разі непокори - жорстко", - написав глава МВС у Twitter.