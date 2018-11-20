Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов ожидает продажи первых объектов "большой" приватизации до конца 2018 года.

"Надеюсь, и до конца этого года, и в первом квартале следующего мы увидим первые проданные объекты "большой" приватизации", - сказал он в ходе ежегодной встречи членов Европейской бизнес ассоциации во вторник в Киеве.

При этом замминистра отметил успех "малой" приватизации, которая три месяца назад была запущена через систему "Прозорро.Продажи".