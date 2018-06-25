До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов прогнозирует завершение интеграции системы государственных электронных закупок ProZorro с реестрами Министерства здравоохранения Украины до конца июня 2018 года.

"Мы завершаем в этом месяце интеграцию ProZorro с реестрами Министерства здравоохранения. Это будет означать, что мы сможем отслеживать цены по конкретным препаратам в динамике между регионами, так как действительно есть случаи, когда они разнятся в пять раз и больше", - сказал М.Нефедов в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в Киеве в понедельник.

Первый замминистра добавил, что следующим шагом станет рассмотрение возможности для больших закупок по системе "один лот - один препарат". По словам М.Нефедова, это улучшит конкуренцию при закупках и предотвратит увеличение цен.