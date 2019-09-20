Экономика

14:41 20.09.2019

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

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Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

Государственная таможенная служба (ГТС) откроет всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну, сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов во время Open Data Forum в Киеве в пятницу.

"Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию - не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил глава ГТС.

По словам Нефедова, ГТС до конца года завершит ИТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.

"Сейчас мы находимся на этапе ИТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. К концу года у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации", - сказал Нефедов.

Теги: #таможня #нефедов #гтс
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