Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

Государственная таможенная служба (ГТС) откроет всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну, сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов во время Open Data Forum в Киеве в пятницу.

"Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию - не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил глава ГТС.

По словам Нефедова, ГТС до конца года завершит ИТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.

"Сейчас мы находимся на этапе ИТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. К концу года у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации", - сказал Нефедов.