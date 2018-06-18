Экономика

11:27 18.06.2018

МЭРТ обеспокоен намерением горсовета Днепра отменить допороговые закупки через Prozorro выше 3 тыс. грн

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МЭРТ обеспокоен намерением горсовета Днепра отменить допороговые закупки через Prozorro выше 3 тыс. грн

 Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов обеспокоен намерением городского совета Днепра рассмотреть вопрос отмены допороговых закупок на уровне не ниже 3 тыс. грн через систему "Prozorro" и отмечает схожие тенденции в других городах.

"Депутаты инициировали вынесение этого вопроса на очередную сессию горсовета. Ожидаем, что этот вопрос будет рассматриваться в среду. Но он уже рассматривался месяц назад. Тогда позицию удалось отстоять. Усилиями мера (Бориса Филатова – ИФ) были добавлены туда так называемые "депутатские средства", то есть те средства, которые предоставляются депутатам и они дальше их распределяют на свой избирательный округ", – сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.

По словам М.Нефедова, схожие процессы происходят также в ряде других городов.

Как отметила и.о. заместителя мера Днепра Яника Мерило, 80% городских закупок – допороговые.

"С тех пор, как мы присоединились к "Prozorro" в 2016 году, 31 тыс. закупок прошла через эту электронную систему. Экономия составила около 821 млн грн. При чем 80% этих закупок – это допороговые закупки, то есть на сумму не более 200 тыс. грн", – сказала она.

По словам Я.Мерило, такие тенденции характерны для городов, где депутаты горсовета входят одновременно в исполнительный комитет города.

ProZorro – группа электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа 2016 года использование электронной системой стало обязательным для остальных государственных заказчиков.

Теги: #prozorro #нефедов #днепр #закупки #мэрт
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