Порошенко призвал бизнес к компромиссу о вопросе расширения базы налогообложения ЕСВ

Президент Украины Петр Порошенко призвал к компромиссу о расширении базы налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ).

"Это шаг, который мы должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу. Потому что мы не можем говорить о том, что в стране все хорошо, когда пенсии растут меньше всего", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

Он напомнил о том, что ранее ставка ЕСВ была сокращена с 38% до 22%.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Министерством социальной политики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления. Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). Законопроект же предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.

ЕБА и Союз украинских предпринимателей обращались к Верховной Раде и президенту с призывом не поддерживать такую инициативу.