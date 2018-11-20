Нефть перешла к падению, цена Brent рухнула почти на 5%

На нефтяном рынке во вторник вновь наблюдается резкий обвал, вызванный опасениям по поводу избытка предложения.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 кв упала на $3,12 (4,67%), до $63,67 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $3,14 (5,49%) - до $54,06 за баррель.

Сочетание растущих запасов топлива в США и подъема нефтедобычи в Штатах, а также более мягких, чем ожидалось, санкций против Ирана рисует картину избыточного предложения на нефтяном рынке.

Даже слухи о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о снижении добычи в 2019 году, не смогли поддержать рынок.

Падение нефтяных котировок усугубляется очередным обвалом на американском фондовом рынке, где все три основных индекса снижаются более чем на 1%, нивелировав подъем с начала года.

Теперь участники рынка ждут данных о запасах нефти в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов на 3,5 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельное повышение станет девятым кряду.