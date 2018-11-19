Объем реализации услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины 9 мес.-2018 вырос на 11%
Объем реализации услуг предприятиями сферы телекоммуникаций и почтовой связи Украины в январе-сентябре 2018 года составил 53,293 млрд грн, что в абсолютных ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).
По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 31,154 млрд грн, или 58,5% к общему объему реализованных услуг (рост на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В то же время, согласно данным Госстата, в сопоставимых ценах по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, объем реализованных услуг в целом увеличился на 1,3%, а в части предоставления услуг населению - на 1,2%.
При этом, в частности, в абсолютных ценах за девять месяцев 2018 года объем реализации услуг почтовой и курьерской деятельности вырос на 24,9% - до 4,2 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 1,2 млрд грн (рост 27,0% к итогам аналогичного периода прошлого года).
Объем реализации услуг мобильной связи в январе-сентябре текущего года возрос на 9,4% и составил 28,4 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 19,2 млрд грн (рост 11,8% к итогам 9 мес.-2017).
Объем реализации интернет-услуг за девять месяцев 2018 года также вырос - на 11,5% и составил 8,9 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 6,4 млрд грн (рост 17,5% к итогам 9 мес.-2017).
Объем реализации услуг предприятиями сферы телекоммуникаций и почтовой связи (млн грн):
|Январь-сентябрь 2018 года
|Изм. к январю-сентябрю 2017, %
|Из них населению
|Изм. к январю-сентябрю 2017, %
|Всего
|53292,8
|10,9
|31154,1
|11,4
|Почтовая и курьерская деятельность
|4230,6
|24,9
|1182,9
|27,0
|Фиксированная телефонная связь
|4295,5
|-5,5
|2121,5
|-7,6
|Мобильная связь
|28393,9
|9,4
|19235,1
|11,8
|трансляция, ретрансляция теле- и радиопрограмм, техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в сетях вещания, радиосвязь
|2484,1
|10,9
|1728,9
|11,6
|Из них кабельное телевидение
|1518,4
|12,0
|1483,2
|12,0
|Интернет-услуги
|8905,8
|11,5
|6415,2
|17,5