Объем реализации услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины 9 мес.-2018 вырос на 11%

Объем реализации услуг предприятиями сферы телекоммуникаций и почтовой связи Украины в январе-сентябре 2018 года составил 53,293 млрд грн, что в абсолютных ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 31,154 млрд грн, или 58,5% к общему объему реализованных услуг (рост на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В то же время, согласно данным Госстата, в сопоставимых ценах по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, объем реализованных услуг в целом увеличился на 1,3%, а в части предоставления услуг населению - на 1,2%.

При этом, в частности, в абсолютных ценах за девять месяцев 2018 года объем реализации услуг почтовой и курьерской деятельности вырос на 24,9% - до 4,2 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 1,2 млрд грн (рост 27,0% к итогам аналогичного периода прошлого года).

Объем реализации услуг мобильной связи в январе-сентябре текущего года возрос на 9,4% и составил 28,4 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 19,2 млрд грн (рост 11,8% к итогам 9 мес.-2017).

Объем реализации интернет-услуг за девять месяцев 2018 года также вырос - на 11,5% и составил 8,9 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 6,4 млрд грн (рост 17,5% к итогам 9 мес.-2017).

Объем реализации услуг предприятиями сферы телекоммуникаций и почтовой связи (млн грн):