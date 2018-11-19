Доллар США продолжает снижение к евро и фунту

Доллар США в понедельник продолжает снижение к евро и фунту, но при этом стабилен в паре с японской иеной и дорожает по отношению ко многим другим валютам.

По итогам предыдущей сессии доллар ослабел из-за заявлений заместителя председателя Федрезерва Ричарда Клариды, воспринятых рынком как сигнал его "голубиного" настроя.

В понедельник подъем евро в паре с долларом сдерживают опасения, связанные с Италией, отмечают аналитики Mitsubishi UFJ Financial Group.

Пара евро/доллар к 13:50 кв торговалась на уровне $1,1422 по сравнению с $1,1415 на закрытие сессии в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся на 0,2% - до $1,2857 с $1,2834 по итогам предыдущей сессии.

Р.Кларида в интервью CNBC в пятницу выразил мнение о том, что процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) после трех лет ее повышения Федеральной резервной системой (ФРС) близка к "нейтральному" уровню, который как не ограничивает, так и не сдерживает экономическую активность.

Планируя дальнейший подъем ставки, Федрезерв должен основываться на экономических статданных, считает он.

"Когда политика близка к "нейтральной" и дела в экономике идут хорошо, вполне уместно сместить акценты и больше ориентироваться на статданные", - считает Р.Кларида.

Другой представитель ФРС - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер - заявил, что не готов поддержать очередной подъем ставки в декабре, учитывая сдержанные прогнозы для инфляции.

П.Харкер не уверен, что повышение ставки в декабре будет правильным шагом, и будет следить за статданными в следующие несколько недель, чтобы определить, разумно ли вновь увеличивать стоимость заимствования, пишет газета The Wall Street Journal.

Между тем глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванc настроен на еще три-четыре повышения ставки и готов к тому, что ее уровень будет на 50 базисных пунктов выше нейтрального уровня.

По мнению аналитиков Citi, доллар в 2019 году достигнет предела роста, поскольку позитивный эффект налоговой реформы в США сойдет на нет, а повышение процентных ставок Федрезерва начнет отрицательно сказываться на экономике и финансовых рынках.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая, а также ситуация в Великобритании, где на этой неделе парламент рассмотрит компромиссный проект соглашения об условиях Brexit, поддерживаемый ЕС.

Курс доллара к иене стабилен на уровне 112,78 иены против 112,79 иены на закрытие рынка в пятницу, пара евро/иена торгуется на уровне 128,89 иены по сравнению со 128,79 иены.