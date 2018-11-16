На развитие экстренной медицинской помощи в 5 областях могут выделить 1 млрд грн - Минздрав

На трансформацию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в 2019 году предполагается выделить из госбюджета 1 млрд грн, сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте по итогам Всеукраинского расширенного совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице в пятницу.

Кроме того, по его данным, с 1 июля 2019 года начнется трансформация специализированной амбулаторной помощи: новая модель финансирования начнет работать в поликлиниках. Национальная служба здоровья будет оплачивать медучреждениям услуги специалистов, анализы и широкий спектр диагностики, На эти цели в проекте госбюджета на следующий год уже заложено 2 млрд грн.

"Учреждениям специализированной помощи и местной власти нужно активнее готовиться ко второму этапу реформы. Местная власть должна поддержать их в желании приобщиться к реформе и автономизировать (изменить статус медучреждения из бюджетного на некоммерческое коммунальное предприятие) до конца 2018 года, поскольку до этого срока действует льготный период изменения статуса. В 2019 году этот процесс будет гораздо сложнее", - цитируется в сообщении замминистра Павел Ковтонюк.

В то же время, как отмечает Минздрав, приоритетом по-прежнему является Государственная программа реимбурсации (возмещения) стоимости "Доступные лекарства", которая в 2019 году претерпит значительные изменения. Предполагается, что с 1 апреля программа будет переподчинена Национальной службе здоровья. Т. е. заключать контракты с аптечными учреждениями и возмещать стоимость отпущенных лексредств будут не учреждения здравоохранения или муниципалитеты, а непосредственно один главный оператор таких бюджетных средств - Нацслужба здоровья.

В сфере государственных закупок лекарств и медицинских изделий в течение 2018-2020 гг. Минздрав планирует внести изменения, чтобы к каждому из почти 500 препаратов и более 700 медицинских изделий, которые сейчас закупает государство централизованно, применить один из трех основных инструментов – расширение программы "Доступные лекарства", включение в стоимость услуги или централизованные закупки через Центральную закупочное агентство.