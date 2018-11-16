Экономика

14:33 16.11.2018

Кабмин увеличил с $65 до $85 ставки консульского сбора за оформление е-виз в Украину

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Кабмин увеличил с $65 до $85 ставки консульского сбора за оформление е-виз в Украину

 Кабинет министров Украины увеличил с 65 до 85 долларов тарифные ставки консульского сбора за оформление электронных виз (е-виз) в Украину.

Согласно постановлению №954 от 14 ноября, правительство одобрило изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматривается применение ряда новых процедур с 1 января 2019 года.

Кроме увеличения ставок, Кабмин отменил оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку таким путешествующим с апреля 2018 года Министерством иностранных дел централизованно оформляет электронные визы.

Кроме того, расширен перечень оснований для оформления е-виз. В дополнение к деловой и туристической цели въезда, вводятся е-визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Теги: #визы #ставки #кабмин
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