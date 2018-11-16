Экономика

14:06 16.11.2018

Турбины для Днестровской ГАЭС должен поставлять "Турбоатом", а не китайская CNEEC - Галасюк

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Турбины для Днестровской ГАЭС должен поставлять "Турбоатом", а не китайская CNEEC - Галасюк

Намерение государственного ЧАО "Укргидроэнерго" заказать турбины для третьей очереди строительства Днестровской ГАЭС у китайской CNEEC вместо отечественного "Турбоатома" (Харьков), который строил первые две очереди, недопустимо, считает глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Согласно сообщению пресс-службы В.Галасюка, меморандум между "Укргидроэнерго" и CNEEC подписан в присутствии министра экономики Степана Кубива, его оглашенная сумма – $500 млн.

По словам В.Галасюка, которого цитирует пресс-служба, заявленная сумма - это более пяти лет работы "Турбоатома".

"При нынешней загрузке в 30% и годовом доходе 2,4 млрд грн харьковский промышленный гигант платит в бюджет почти 1 млрд грн налогов и обязательных платежей и до 400 млн грн дивидендов. Завод обеспечивает работой более 3500 работников, средняя заработная плата которых на производстве превышает 17 тыс. грн", - напоминает глава профильного комитета.

"Вообще это экономический идиотизм - отдавать заказ в полпроцента украинской экономики иностранному производителю, когда украинское предприятие производит еще лучше турбины и поставляет их по всему миру! Такое соглашение "съест" 0,5% ВВП и увеличит дефицит торгового баланса на 5%", - считает В.Галасюк.

Он также напоминает, что "Турбоатом" в своем производстве использует украинский металл, труд, услуги подрядчиков, поэтому размещение такого заказа в Украине даст огромный мультипликативный эффект.

ЧАО "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к 2016 году, до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн грн.

Китайская национальная корпорация по электрооборудованию (CNEEC) является крупной международной специализированной инжиниринговой компанией.

Теги: #галасюк #днестровская_гаэс #турбоатом #турбины
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