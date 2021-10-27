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15:40 27.10.2021

СБУ разоблачила присвоение 20 млн грн на модернизации Днестровской ГАЭС

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СБУ разоблачила присвоение 20 млн грн на модернизации Днестровской ГАЭС

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему во время строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС, которая по предварительным оценкам причинила ущерб госбюджету на более 20 млн грн.

"Как свидетельствует имеющаяся информация, организаторами сделки были руководство ЧАО "Укргидроэнерго" и фактические владельцы Консорциума "Укргидроэнергострой", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленники распределили роли и вместе с представителями привлеченных субподрядных компаний присваивали государственные средства в особо крупных размерах.

Схема начала работать еще в стадии тендера, когда исполнителя работ выбирали на площадке публичных закупок. Хищение средств производилось за счет завышения объемов и стоимости работ. Все это – из двух крупных договоров, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС. Их общая сумма 5,3 млрд. грн.

Согласно налоговому исследованию, в результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 20 млн грн.

С целью получения доказательств правоохранители провели серию обысков по адресам офисных помещений и домашним адресам фигурантов. В результате выявлена ​​первичная бухгалтерская документация, договоры, черновые записи, компьютерная техника с "черной" бухгалтерией, которые в дальнейшем будут изъяты.

Проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Теги: #сбу #днестровская_гаэс #коррупционные_схемы
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