Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте объекта критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба СБУ в понедельник.

Отмечается, что деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

"Как установили сотрудники спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины", - сообщают в спецслужбе.

Оперативники установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

"СБ Украины в пределах досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышения вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста", - подчеркивают в СБУ.

Организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.